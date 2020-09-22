Ulusal Su Bilgi Sistemi yarın tanıtılacak Su kaynaklarına ilişkin verilere erişimde yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) Projesi yarın tanıtılacak.

Su kaynaklarına ilişkin verilere erişimde yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) Projesi yarın tanıtılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, projede yer üstü, yer altı ve kıyı su kalitesi, su miktarı, taşkınlar ve taşkın risk/tehlike haritaları, suların iklim değişikliği ve kuraklıktan etkilenme durumu, tahsisler, havza yönetim planları, içme suları ve su kaynakları üzerindeki baskı unsurları gibi suyun bütüncül yönetimine hizmet edecek tüm bileşenlerinin yer alması hedefleniyor.

USBS ile oluşturulan milli su envanteri üzerinde karar vericilere destek olunması, ulusal su yönetimi politikasının belirlenmesi amaçlanıyor.

Proje ile kurumlar arasında iş birliğiyle su verileri bütünleştirilerek, ülke genelinde suyun durumu detaylı şekilde ortaya konacak, su kaynaklarına ilişkin verilere erişimde yaşanan aksaklıklar ortadan kalkacak.

USBS Projesi yarın tanıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya