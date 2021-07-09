ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belirlendi
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ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belirlendi

ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belirlendi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2021-22 sezonu grupları belli oldu.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2021-22 sezonu grupları belli oldu.

İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu 20 takım, iki gruba ayrıldı.

Türk kulüplerinden Türk Telekom A Grubu, Frutti Extra Bursaspor B Grubu'nda yer aldı.

ULEB Avrupa Kupası'nın değişen formatına göre 10'ar takımlı iki grupta ilk 8'e girenler, son 16 turuna yükselecek. Son 16 turundan itibaren tek maçlı eleme usulü uygulanacak ve şampiyon belirlenecek. Öte yandan grup sıralaması daha yüksek takım, eleme turlarında ev sahibi avantajını elde edecek.

Karşılaşmaların 20 Ekim'de başlayıp 6 Nisan 2022'de sona ereceği gruplarda dağılım şöyle:

A Grubu: Türk Telekom (Türkiye), MoraBanc Andorra, Joventut Badalona (İspanya), Lokomotiv Kuban (Rusya), Partizan NIS (Sırbistan), Lietkabelis (Litvanya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Boulogne Metropolitans 92 (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya)

B Grubu: Frutti Extra Bursaspor (Türkiye), Herbalife Gran Canaria, Valencia (İspanya), Promitheas Patras (Yunanistan), Buducnost VOLI (Karadağ), Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer (İtalya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Mincidelice JL Bourg (Fransa), Ratiopharm Ulm (Almanya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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