Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis ve Ahlat temaslarının ardından Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis ve Ahlat temaslarının ardından Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Havayolu ile Bitlis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis ve Ahlat temasları ardından Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yapılan törenin ardından Bakan Karaismailoğlu, kendi sürdüğü araçla Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parka geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberinde AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'ında Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, AK Parti İl Encümeni Sait Yıldırım ve AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatı Üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Karaismailoğlu, Malazgirt Belediyesi geçerek Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'dan ilçede yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Başkan Cengiz Altın'a başarılar diledi. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşın sorun ve sıkıntıları dinleyen Bakan Karaismailoğlu, Malazgirt yazısı önünde hatıra resmi çekti.

Son olarak AK Parti İlçe Teşkilat Binasını ziyaret ederek, Malazgirt AK Parti teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi.

Burada ilçe Başkanı Kenan Deniz ve partililer ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, ilçeden karayolu ile ayrıldı. - MUŞ

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Roland Garros Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 20:19:52. #1.15#

title