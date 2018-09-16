Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: "Rusya Azak Denizini İşgal Etmek İstiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Washington Post'a verdiği mülakatta Rusya'nın Azak Denizini işgal etmek istediğini iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko, ABD'nin en güçlü basın organlarından biri olan Washington Post'a Rusya ile yaşadıkları gerilimi anlattı. Poroşenko, "Moskova, Kerç boğazından hareketle Azak Denizi'ne kadar ticaret yapan gemileri engelliyor. Bu Ukrayna için bir günde binlerce dolarlık maddi zarara yol açıyor. Rusya bu yöntemlerle Ukrayna'yı dışlayıp Azak Denizi'nin tümünü kontrol altına alıp işgal etmeyi amaçlıyor. Gemilerimiz her gün boş gidip geliyor. Rus istihbaratı Ukrayna limanlarından kalkan gemileri takip edip Azak Denizi'ne ve Kerç boğazına ulaşımlarını çeşitli bahanelerle engelliyor. Bu durum bizim ekonomimize büyük zararlar veriyor" dedi. - MOSKOVA