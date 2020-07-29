Ukrayna'da sinagoga baltalı saldırı Ukrayna'da bir kişi balta ile bir sinagoga saldırdı.

Ukrayna'da bir kişi balta ile bir sinagoga saldırdı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde 20 yaşından küçük bir kişi, sabah namazından hemen sonra balta ile sinagoga saldırdı ve kaçarken sinagogun çevresine içinde ne olduğu bilinmeyen poşetler attığı görüldü.

Mariupol yahudi cemaatinin lideri Rabbi Menachem Mendl Cohen, saldırganın güvenlik görevlisine balta ile saldırdığını doğruladı.Güvenlik görevlisi ile saldırganın arasında geçen arbede ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.Ukrayna Birleşik Yahudi Topluluğu, olayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Cemaat lideri Rabbi Menachem Mendel Cohen, "Tanrıya şükür, güvenlik görevlisi, saldırgandan baltayı almayı başardı. O sırada onlar kavga ederken sinagogdaydım, arka girişten çıkmayı, bahçeden kaçmayı ve saldırganın fotoğrafını çekmeyi başardım. Polisi aradık ve şimdi suçluyu arıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA