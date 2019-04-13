Ukrayna'da Seçim: Şovmen Zelenskiy Nasıl Oy Kazandı, 'Çikolata Kralı' Poroşenko Niçin Kaybetti?

Ukrayna’daki devlet başkanlığı seçiminin ilk turunu 'sürpriz aday' komedyen Vladimir Zelenskiy zirvede tamamladı.



'Çikolata kralı' olarak bilinen mevcut lider Petro Poroşenko ikinci sırada kaldı. 21 Nisan’da yapılacak ikinci turda en çok oyu alan devlet başkanlığı koltuğuna oturacak.

Doğusunda Rusya ile çatışmaların devam ettiği, yolsuzluk tartışmalarının bitmediği, ekonomik krizdeki ülkede seçimler kritik öneme sahip.

Euronews muhabiri Natalia Ljubchenkova, seçim sürecinde gelinen son noktayı yorumluyor.

Ona göre, Zelenskiy'nin sosyal medyayı iyi kullanması, ülkedeki önemli bir oligarkın desteğini alması ve adının yolsuzluğa karışmaması ilk turdaki zaferinin arkasında yatan nedenler.

2014'te yönetime gelen Poroşenko'nun reform sözlerini yerine getirmemesi ve yolsuzluğa karşı ciddi adım atmaması oy kaybetmesinin başlıca sebepleri.

Ukrayna’da halk 41 yaşındaki komedyen Vladimir Zelenskiy’i ilk turda niçin oy verdi?

"İnsanlar ilk turda niçin Zelenskiy’i seçti? Bunun birçok nedeni var açıkçası. Onlardan biri, siyasette o tamamen yeni bir yüz, hiç yönetimde yer almadı. Sosyal medyada oldukça aktif. Oligark Igor Kolomoisky’ye ait ülkedeki ana TV kanallarından birinde boy gösteriyor. İddiaya göre ikisi arasında sıkı bir bağ var ve Zelenskiy bu oligark tarafından destekleniyor. Uzmanlar da onun yeni bir yüz olduğu ve yolsuzluğa karışmadığı için seçimi önde götürdüğünü söylüyor."

Şu anki devlet başkanı Petro Poroşenko neden oy kaybetti ?

"Reformların yeterinde hızlı olmadığını düşünenler, özellikle adalet reformu başarısız oldu, oy vermedi. Yolsuzluğun hala yüksek oranda olduğunu düşünenler vermedi. Ülkenin yolsuzluğa karşı olamasını isteyip de Maydan protestolarını yapması, orada insanların ölmesine rağmen yolsuzluğun devam etmesi. Bu reformlar kesinlikle yetersiz olarak görüldü. Bu insanlar Poroşenko’ya oy vermedi. Bu, onların Zelenskiy’e oy verdiği anlamına gelmiyor. Ancak tabiki öyle yapanlar da oldu"

Ukrayna halkı politikacılardan ne bekliyor ?

"İnsanların politikacılardan beklediği yolsuzluğun azalması. Belki de en önemlisi reformların hayata geçmesi. Kesinlikle çok sayıda insan ülkenin Batı’ya dönük siyasi gidişatının devam etmesini istiyor. Ancak insanlar hala Rusya yanlısı ya da NATO karşıtı olan politikacıları desteklemeye devam ediyor"

Zelenskiy ikinci turu kazanıp devlet başkanı olur mu?

"Seçimin ilk turunda Zelenskiy önceydi ve son anketlere göre de önde. Şu anda Rusya ile devam eden çatışmayı dikkate alıp bir şovmenin ülkenin lideri olmak için oldukça yanlış bir zaman olduğunu düşünenler Zelenskiy’e oy vermeyecektir."

Anketlere göre Zelenskiy önde

Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ilk turunda Zelenskiy oyların yüzde 30,24'ünü, Poroşenko yüzde 15,95'ini, Yulya Timoşenko ise yüzde 13,4'ünü aldı.

Anketler, ikinci turda Zelenskiy'nin şansının daha yüksek olduğunu gösterse de rakamlara göre son dönemde komedyene olan desteğin yüzde 13 oranında azaldı. Poroşenko ise yüzde 10 oranında desteğini arttırdı.

Ülkedeki son kamuoyu araştırmaları Zelenskiy'nin yüzde 52 oy alacağını gösteriyor.

Bu arada ülke Ekim ayında parlamento seçimleri için sandığa gidecek. Euronews.com'da Görüntüle