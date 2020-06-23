Uganda'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüyor
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Uganda'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırları kapatılan Uganda'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel uçak seferi düzenlendi.

Uganda'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüyor
23.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 02:09

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırları kapatılan Uganda'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel uçak seferi düzenlendi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, 91 yolcusuyla Entebbe Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etti.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "49 Türk ve diğer uluslardan oluşan 91 yolcuyu taşıyan THY uçağı Türkiye gitmek için yola çıktı." dedi.

Alp, uçakta ayrıca Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru'nun yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Haiti, Filistin, Ürdün, Estonya, Romanya, Sırbistan, Kanada ve Liberya vatandaşlarının da bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Büyükelçi Alp, Türk Kızılayın Uganda'nın Kovid-19'le mücadelesine yardımcı olmak için 50 bin maske gönderdiğini kaydetti.

Uganda'da 774 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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