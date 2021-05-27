UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi...
UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu