UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi...
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UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi...

UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi...
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi... - Haberler Spor
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