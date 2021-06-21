Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi

Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi Halfeti'de 16 saat sonra inanılmaz kurtuluş Bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan genç sürücü yaşam mücadelesi veriyor Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden genç kadının kullandığı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 100...

Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi

Halfeti'de 16 saat sonra inanılmaz kurtuluş

Bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan genç sürücü yaşam mücadelesi veriyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden genç kadının kullandığı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücünün yaklaşık 16 saat boyunca araç içerisinde kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumartesi gece saatlerinde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de yaşandı. Şanlıurfa'da yaşayan 22 yaşındaki Dilara K., 63 ACR 618 plakalı volkswagen marka otomobiline binerek tek başına Halfeti'ye gezmeye gitti. İlçe girişinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, ağır yaralandı.

Vatandaşlar 16 saat sonra buldu

Araçta sıkıştığı için cep telefonuna uzanamayan sürücü, kimseden yardım isteyemedi. Gece boyunca araçta kalan sürücüyü ertesi gün bölgeden toprak almaya giden Mustafa Aslan isimli vatandaş ile arkadaşları buldu. Genç kadının öldüğünü zanneden Mehmet Aslan, seslendiğinde gözlerini kıpırdattığını fark etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 16 saat boyunca kurtarılmayı beklediği öğrenilen kadının hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de yaşandı. Dilara K.'nin kullandığı 63 ACR 618 plakalı volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Onlarca takla atan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü içerisinde sıkıştı.

Vatandaşlar fark etti, yardıma koştu

Traktör ile toprak almaya giden vatandaşlar, uçurumun dibinde bir otomobil olduğunu fark etti. Otomobilin yanına giden Mehmet Aslan isimli vatandaş, içerisinde bir kadın olduğunu görüp durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yardıma koşan vatandaş o anları anlattı

Kazanın ne zaman ve nasıl olduğunu görmediğini söyleyen Mehmet Aslan, "Toprak almaya geldik. Burada bir araç olduğunu fark ettim. Yanına gidince içerisinde bir bayan olduğunu gördüm. Bayanın öldüğünü sandım ve çok korktum. Ben konuşunca gözlerinin oynadığını gördüm ve ambulansa haber verdim. Gelip hastaneye götürdüler. Kazanın ne zaman olduğunu bilmiyorum. Gece mi oldu, sabah mı oldu bilmiyorum" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt