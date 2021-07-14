Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
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Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı

Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, uçurtma ipine dolanan ve bir ağaçta asılı kalan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, uçurtma ipine dolanan ve bir ağaçta asılı kalan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanadından yaralı martı, tedaviye alındı. 

Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi'nde, bir martının uçurtma ipine takıldığını ve bir ağaçta asılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, ayağına ve kanadına ip dolanan martıyı kurtarmak için merdiven kullandı. İtfaiye merdiveniyle ulaşıamayınca ekipler ağaca tırmanarak martıyı kurtardı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarılan martıya önce su verildi, ardından da kanadının tedavi edilmesi için veterinere götürüldü. 


Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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