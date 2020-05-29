Twitter'dan Kritik Hamle: Donald Trump ile Twitter Arasındaki İpler Geriliyor
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Twitter'dan Kritik Hamle: Donald Trump ile Twitter Arasındaki İpler Geriliyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı tweeti yanıltıcı içerik olduğu gerekçesi ile kaldıran Twitter, oldukça sert tehditlere maruz kalmıştı.

Twitter'dan Kritik Hamle: Donald Trump ile Twitter Arasındaki İpler Geriliyor
29.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:50

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı tweeti yanıltıcı içerik olduğu gerekçesi ile kaldıran Twitter, oldukça sert tehditlere maruz kalmıştı. Donald Trump ile Twitter arasındaki ipler hızla gerilmeye devam ederken Twitter, bu gerginliğin derinliğini artıracak başka bir adıma imza attı.

Donald Trump ile Twitter Arasında Neler Yaşandı?

Donald Trump tarafından paylaşılan tweetin yanıltıcı içerik olarak filtrelenip kaldırılması ardından yaşanan gerilimde Trump, sosyal medya şirketlerine yeni düzenlemelerin getirilebileceğini ve gerektiği durumlarda kapatılabileceklerini vurgulamıştı. Nitekim geçtiğimiz saatlerde yeni bir sosyal medya kararnamesi imzalandı.

Öte taraftan bu durumu kabullenmeyen Twitter yeni bir adıma imza atarak Trump'ın bir başka paylaşımını hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesi ile etkileşime kapatarak devre dışı bıraktı.

Twitter just hid & disabled engagement with Donald Trump's tweet for violating terms of service. pic.twitter.com/6hyYYYROZB

— Brandon Wolf (@bjoewolf) May 29, 2020

Yaşanan olayların ardından gerilimin dozunu artıran bu adımın hangi sonuçlara yol açacağı bilinmese de kullanıcılar, Twitter'ın duruşunu takdir ettiklerini belirtti. Peki siz yaşanan bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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