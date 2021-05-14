Tuzla'daki gençler 65 yaş üstündeki vatandaşlara bayram ziyareti yaptı
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Tuzla'daki gençler 65 yaş üstündeki vatandaşlara bayram ziyareti yaptı

Tuzla'daki gençler 65 yaş üstündeki vatandaşlara bayram ziyareti yaptı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla'daki bazı gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tam kapanmanın yaşandığı Ramazan Bayramı'nda, evlerinde yalnız olan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.

Tuzla'daki bazı gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tam kapanmanın yaşandığı Ramazan Bayramı'nda, evlerinde yalnız olan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi ilçedeki engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşların evlerini temizlenerek, bayrama hazırladı.

Gönüllü gençlerin yer aldığı ekipler, arife ve bayramın ilk günü yalnız yaşayan 65 yaş üstündekileri ziyaret etti. Adreslere elektrikli scooter ile giden gençler, ziyaretlerde çikolata, alışveriş filesi, kolonya, maske ve mendil hediye etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 65 yaş üstündekilerin bayramı yaşayabilmeleri için yapılan projeyle gençlerin kapı kapı dolaşarak, büyüklerin bayramını kutladığını belirtti.

Yazıcı, pandemi döneminde büyüklerin yalnız hissetmemesini sağlamaya çalıştıklarını, bayramın ülke, millet ve Filistin'dekiler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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