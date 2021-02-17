Tutuklu yargılanan Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai'ye yeni suçlamalar yöneltildi
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Tutuklu yargılanan Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai'ye yeni suçlamalar yöneltildi

17.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:12
Tutuklu yargılanan Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai'ye yeni suçlamalar yöneltildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tutuklu yargılanan muhalif medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'ye yeni suçlamalar yöneltildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tutuklu yargılanan muhalif medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'ye yeni suçlamalar yöneltildi.

South China Morning Post'un haberine göre, yarın kefaletle serbest bırakılması talebiyle mahkemeye çıkması beklenen Lai, Tayvan'a geçmeye çalışan 12 Hong Konglu aktiviste yardım etmek ve ulusal güvenliği tehlikeye atmak için yabancı güçlerle gizli anlaşma yapmakla suçlandı.

Nihai Temyiz Mahkemesi, 9 Şubat'ta, Lai'nin kefaletle serbest bırakılması yönündeki talebini ikinci kez reddetmişti.

2019'daki hükümet karşıtı protestolarla bağlantılı olduğu belirtilen söz konusu aktivistlerin, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı bildirilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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