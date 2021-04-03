TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "2021'de 2019 yılına yakın bir turizm hedefi var"
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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "2021'de 2019 yılına yakın bir turizm hedefi var"

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: '2021'de 2019 yılına yakın bir turizm hedefi var'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dumlupınar Bölge Temsil Kurulunun düzenlediği etkinlikle, 120 seyahat acentesi temsilcisi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü gezdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dumlupınar Bölge Temsil Kurulunun düzenlediği etkinlikle, 120 seyahat acentesi temsilcisi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü gezdi.

Afyonkarahisar Valiliği ile TÜRSAB iş birliğindeki gezinin 2. ayağı Frigya'nın kalbi Ayazini köyünde gerçekleşti.

Grup, ilk olarak Meryem ana kilisesi, kaya mezarlıkları, kayaya oyulmuş evler ve köyde gezinti yaptı.

Burada konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Afyonkarahisar gezisinin son derece faydalı olduğunu söyledi.

Termal turizm ve gastronomisiyle bilinen kenti tarihi ve kültürüyle de tekrar acentelerin ilgisine sunduklarını belirten Bağlıkaya, "Burası çok değişik ve ilginç yer. İyi ki gelmişiz diyoruz. Türkiye'de kültür turizmi her geçen gün biraz daha artıyor. 2021'de 2019 yılına yakın bir turizm hedefi var. Pandemiden dolayı çok ciddi yara almasına rağmen 2021 yılında yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de 2022 TEKNOFEST'in Afyonkarahisar'da olmasını çok istediklerini kaydetti.

Bu bölgenin Kurtuluş Savaşı'nda en büyük çatışmaların yaşandığı yer olduğunu dile getiren Çiçek, "Her kazdığımız yerde bir şarapnel parçası bir su matarası çıkıyor. Frigler, Roma, Selçuklu, Osmanlı... Müthiş bir bölgede geziyoruz." dedi.

Afyonkarahisar'ın termalin, mermerin başkenti olduğunu vurgulayan Çiçek, "Hem inanç hem kültür turizmi açısından burayı da bir merkez haline getirmek istiyoruz. Şu avantajımız var; buradan 5 kilometre ötede Gazlıgöl var, oteller var. Bu şehrin 28 bin yatak kapasiteli otelleri var. 10'dan fazla 5 yıldızlı oteli var. Hem termal turizmi çeşitlendirmek hem de biz de varız demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Avdalaz Kalesi ve Emre Gölü'nü ziyaret eden grup, atlı gösteriyi izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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