TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması
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TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:09
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kartaloğlu, "Dünyanın hafızasına acı olaylarla yerleşen 2020 yılını uğurluyor, sağlıkla, huzurla, mutlulukla, umutla 2021 yılını kucaklıyoruz." ifadelerine yer verdiği mesajında, gelecek yıldan beklentilerinin büyük olduğunu belirtti.

Hayatın her alanını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulması temennisinde bulunan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Zorlu bir yılı geride bıraktık. Salgınla tüm alışkanlıklarımız değişti. Çalışma ve sosyal hayatımızı baştan inşa etmek zorunda kaldık. Sevdiklerimizden uzak, sağlığımız için endişeli, ekonomik kaygılar içinde bir yıl geçirdik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen geleceğe karşı umutla bakmalıyız. İnsanlık tarihi bugüne kadar binlerce zorluğun doğru politika ve stratejilerle üstesinden gelmiştir. Elbette bu sorun ve sıkıntılı sureci de atlatacağız."

Kartaloğlu, 2021'nin sağlık, barış ve huzur getirmesi, insanların yarınlara umutla baktığı bir yıl olmasını istediklerini vurgulayarak, "Ekonominin istikrarlı bir şekilde güçlendiği, insanların geçim derdi ve yarın endişesi yaşamadığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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