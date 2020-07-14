Türkşeker'den çiftçiye 122 milyon 593 bin lira TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), 122 milyon 593 bin TL'nin bugün çiftçinin hesabına yatırılacağını duyurdu.

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), 122 milyon 593 bin TL'nin bugün çiftçinin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Türkşeker'den yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Türkşeker'in ağustos ayı sonunda ödemesi gereken 122 milyon 593 bin TL avans bedelinin bugün itibarıyla pancar çiftçisinin hesabına geçeğini ve toplamda küspe bedelleri dahil 355 milyon 787 bin TL'nin bu yıl ödenmiş olacağına vurgu yaptığı hatırlatıldı. Türşeker'in ilk defa bu yıl hububat üretiminde sözleşmeli tarım sürecinde de çiftçiye ciddi destekler vermeye başladığı belirtilerek, "Sözleşmeli üretim sürecinde avans olarak 42 milyon TL, ürün bedeli olarak da 116 milyon 431 bin TL ödeme yapılarak, çiftçiye 158 milyon 431 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Toplamda çiftçiye ödenen miktar 514 milyon 218 bin TL'yi buldu. Yaklaşık bir asırlık tecrübesi ile Türkşeker'in hububat üretiminde sahaya çıkması çiftçinin yüzünü güldürmüş olup, aynı zamanda Türkşeker, aldığı ürünü sanayiciye işleterek sanayicinin, son müşteriye uygun fiyata kaliteli ürün sunarak da son tüketicinin, yüzünü güldürmeyi hedeflemektedir."

Kaynak: DHA