Türkmenistan Dünya Ticaret Örgütüne gözlemci üye oldu
Türkmenistan, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) gözlemci üye oldu.
22.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:37
Türkmenistan, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) gözlemci üye oldu.
Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, DTÖ'nün Cenevre'de yapılan genel konsey toplantısında Türkmenistan'ın örgüte gözlemci üyelik için başvurusunun görüşüldüğü bildirildi.
Açıklamada, başvurunun oy birliği ile kabul edildiği ve Türkmenistan'ın DTÖ'ye gözlemci üye olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA