Türkmenistan Dünya Ticaret Örgütüne gözlemci üye oldu Türkmenistan, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) gözlemci üye oldu.

Türkmenistan, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) gözlemci üye oldu.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, DTÖ'nün Cenevre'de yapılan genel konsey toplantısında Türkmenistan'ın örgüte gözlemci üyelik için başvurusunun görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, başvurunun oy birliği ile kabul edildiği ve Türkmenistan'ın DTÖ'ye gözlemci üye olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA