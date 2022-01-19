Türkiye'yi etkileyen kış koşulları kan bağışlarını da vurdu

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kış şartları kan bağışlarını doğal olarak olumsuz etkiliyor. Ancak kan ihtiyacı düşmeden devam ediyor. Bağışçılarımızdan bir kez daha kan stoklarının artması için iş birliği bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık iki yıldır dünya genelinde yaşanan pandemi, kan bağışı duyarlılığında da gerilemeye neden oldu. Pandemi şartlarına eklenen sert kış koşuları da Kızılay'ın ulusal kan stoklarını olumsuz etkiledi. Kızılay, gerek olağan dönemlerde gerekse olağanüstü bir durumda hasta ve yaralıların kan ile ilgili bir sorun yaşamaması için yeni bir kan bağış kampanyası başlattı. Kızılay, "Kan Dostum" kampanyasıyla vatandaşları sürekli kan bağışı yapmaya davet etti.

Duyarlı ve gönüllü vatandaşlardan 2022 yılında 3 milyon ünite kan bağışı alınmasının hedeflendiğini belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Covid pandemisi kan bağışı açısından toplumun bu konudaki duyarlılığında azalmaya sebep oldu. Normalleşme günlerinde olmamıza rağmen kan bağışlarının yeterli seviyelerde olmadığını ekiplerimizde toplanan kan bağışı sayılarının pandemi öncesi döneme göre düşük olmasından görüyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağışında hassasiyet göstermesi gerekiyor. Zira kan ertelenemez ve yerine başka bir şey konulamaz bir tedavi aracıdır" dedi.

Süregelen rahatsızlıkları bulunanların ve acil oluşan vakaların tedavilerinde kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışlarının artması gerektiğinin altını çizen Kınık, "Hasta ve yaralıların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için Kızılay olarak ulusal bir seferberlik çağrısı yapmak istiyoruz. 'Kan Dostlarımıza Katıl' sloganıyla başlattığımız kampanyada kan bağışçılarımızı bir kez daha harekete geçmeye davet ediyoruz. Ulusal kan stokları, milletimiz için çok stratejik bir önem arz etmektedir. Stoklarımızı belirli bir seviyenin üzerinde tutmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - ANKARA