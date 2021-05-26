TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
-------------------------------------------------------26/05 10: 00 Katı yakıtlar27/05 10: 00 Bitkisel üretim 1. tahmini28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/05 10: 00 Dış ticaret dengesi28/05 10: 00 Hizmet üretici fiyatları28/05 10: 00 Uluslararası rezervler31/05 10: 00 GSYH31/05 10: 00 Motorlu.
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------26/05 10: 00 Katı yakıtlar27/05 10: 00 Bitkisel üretim 1. tahmini28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/05 10: 00 Dış ticaret dengesi28/05 10: 00 Hizmet üretici fiyatları28/05 10: 00 Uluslararası rezervler31/05 10: 00 GSYH31/05 10: 00 Motorlu kara taşıtları31/05 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim01/06 1000 İmalat PMI01/06 1200 İTO perakende fiyatlar01/06 1100 Dış ticaret dengesi01/06 1100 Otomobil satışları03/06 1000 TÜFE, ÜFE03/06 1400 NPL rasyosu04/06 1400 Reel efektif döviz kuru07/06 1730 Hazine nakit dengesi10/06 1000 İşsizlik11/06 1000 TCMB beklenti anketi11/06 1000 Sanayi üretimi14/06 1000 Konut satışları14/06 1000 Cari denge15/06 1100 Bütçe dengesi17/06 1400 TCMB politika faizi21/06 1730 Merkezi yönetim borç stoku22/06 1000 Tüketici güven endeksi24/06 1000 Kapasite kullanım oranı24/06 1000 Reel kesim güven endeksi25/06 1100 Giriş çıkış yapanlar29/06 1000 Ekonomik güven endeksi30/06 1000 Dış ticaret dengesi30/06 1200 Brüt dış borç stoku30/06 1200 Net dış borç stoku30/06 1200 Kamu net borç stoku30/06 1200 AB tanımlı genel yönetim borç stoku----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------27/05 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/05 15: 30 ABD GSYH27/05 15: 30 ABD çekirdek GSYH27/05 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları27/05 17: 00 ABD bekleyen konut satışları28/05 15: 30 ABD kişisel gelirler28/05 15: 30 ABD kişisel harcamalar28/05 15: 30 ABD çekirdek PCE28/05 16: 45 ABD Chicago PMI28/05 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi31/05 15: 00 Almanya TÜFE24/05 0900 Almanya GSYH01/06 1000 Almanya perakende satışlar01/06 1055 Almanya işsizlik01/06 1055 Almanya imalat PMI01/06 1100 Euro bölgesi imalat PMI01/06 1200 Euro bölgesi TÜFE01/06 1200 Euro bölgesi işsizlik01/06 1645 ABD Markit imalat PMI01/06 1700 ABD ISM imalat endeksi03/06 1055 Almanya hizmetler PMI03/06 1100 Euro bölgesi hizmetler PMI03/06 1515 ABD ADP özel sektör istihdamı03/06 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları03/06 1530 ABD işgücü maliyeti03/06 1530 ABD verimlilik03/06 1645 ABD Markit hizmetler PMI03/06 1700 ABD ISM hizmetler endeksi04/06 0915 Hindistan politika faizi04/06 1200 Euro bölgesi perakende satışlar04/06 1530 ABD tarım dışı istihdam04/06 1530 ABD işsizlik04/06 1530 ABD ortalama saatlik ücretler04/06 1530 ABD fabrika siparişleri07/06 0900 Almanya sanayi siparişleri08/06 0900 Almanya sanayi üretimi08/06 1200 Almanya ZEW eğilim endeksi08/06 1200 Euro bölgesi GSYH revize08/06 1530 ABD dış ticaret dengesi10/06 1445 ECB politika faizi10/06 1445 ECB mevduat faizi10/06 1530 ABD TÜFE10/06 1530 ABD çekirdek TÜFE10/06 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları11/06 0900 İngiltere sanayi üretimi11/06 1330 Rusya politika faizi11/06 1700 ABD Mich. tüketici güven endeksi14/06 1200 Euro bölgesi sanayi üretimi15/06 0900 Almanya TÜFE15/06 1530 ABD TÜFE15/06 1530 ABD çekirdek TÜFE15/06 1530 ABD NY Fed imalat endeksi15/06 1530 ABD perakende satışlar15/06 1530 ABD çekirdek perakende satışlar15/06 1615 ABD sanayi üretimi15/06 1615 ABD kapasite kullanımı16/06 0900 İngiltere TÜFE16/06 1530 ABD yeni konut inşaatları16/06 1530 ABD inşaat ruhsatları16/06 2100 Fed politika faizi17/06 1200 Euro bölgesi TÜFE17/06 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları17/06 1530 ABD Philadelphia Fed endeksi18/06 0900 İngiltere perakende satışlar22/06 1700 ABD ikinci el konut satışları23/06 1030 Almanya imalat PMI23/06 1030 Almanya hizmetler PMI23/06 1100 Euro bölgesi imalat PMI23/06 1100 Euro bölgesi hizmetler PMI23/06 1645 ABD Markit imalat PMI23/06 1645 ABD Markit hizmetler PMI23/06 1700 ABD yeni konut satışları24/06 1100 Almanya Ifo endeksi24/06 1400 BoE politika faizi24/06 1530 ABD dayanıklı mal siparişleri24/06 1530 ABD GSYH24/06 1530 ABD çekirdek GSYH24/06 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları25/06 1530 ABD kişisel gelirler25/06 1530 ABD kişisel harcamalar25/06 1530 ABD çekirdek PCE25/06 1700 ABD Mich. tüketici güven endeksi29/06 1500 Almanya TÜFE29/06 1700 ABD tüketici güven endeksi30/06 0900 İngiltere GSYH30/06 1055 Almnya işsizlik30/06 1200 Euro bölgesi TÜFE30/06 1515 ABD ADP özel sektör istihdamı30/06 1645 Chicago PMI
30/06 1700 ABD bekleyen konut satışları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı