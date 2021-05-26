TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

-------------------------------------------------------26/05 10: 00 Katı yakıtlar27/05 10: 00 Bitkisel üretim 1. tahmini28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/05 10: 00 Dış ticaret dengesi28/05 10: 00 Hizmet üretici fiyatları28/05 10: 00 Uluslararası rezervler31/05 10: 00 GSYH31/05 10: 00 Motorlu.

TÜRKİYE

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26/05     10: 00     Katı yakıtlar27/05     10: 00     Bitkisel üretim 1. tahmini28/05     10: 00     Ekonomik güven endeksi28/05     10: 00     Dış ticaret dengesi28/05     10: 00     Hizmet üretici fiyatları28/05     10: 00     Uluslararası rezervler31/05     10: 00     GSYH31/05     10: 00     Motorlu kara taşıtları31/05     10: 00     Elektrik enerjisi üretim-iletim01/06     1000     İmalat PMI01/06     1200     İTO perakende fiyatlar01/06     1100     Dış ticaret dengesi01/06     1100     Otomobil satışları03/06     1000     TÜFE, ÜFE03/06     1400     NPL rasyosu04/06     1400      Reel efektif döviz kuru07/06     1730     Hazine nakit dengesi10/06     1000     İşsizlik11/06     1000     TCMB beklenti anketi11/06     1000     Sanayi üretimi14/06     1000     Konut satışları14/06     1000     Cari denge15/06     1100     Bütçe dengesi17/06     1400     TCMB politika faizi21/06     1730     Merkezi yönetim borç stoku22/06     1000     Tüketici güven endeksi24/06     1000     Kapasite kullanım oranı24/06     1000     Reel kesim güven endeksi25/06     1100     Giriş çıkış yapanlar29/06     1000     Ekonomik güven endeksi30/06     1000     Dış ticaret dengesi30/06     1200     Brüt dış borç stoku30/06     1200     Net dış borç stoku30/06     1200     Kamu net borç stoku30/06     1200     AB tanımlı genel yönetim borç stoku-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------27/05     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri27/05     15: 30     ABD GSYH27/05     15: 30     ABD çekirdek GSYH27/05     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları27/05     17: 00     ABD bekleyen konut satışları28/05     15: 30     ABD kişisel gelirler28/05     15: 30     ABD kişisel harcamalar28/05     15: 30     ABD çekirdek PCE28/05     16: 45     ABD Chicago PMI28/05     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi31/05     15: 00     Almanya TÜFE24/05     0900     Almanya GSYH01/06     1000     Almanya perakende satışlar01/06     1055     Almanya işsizlik01/06     1055     Almanya imalat PMI01/06     1100     Euro bölgesi imalat PMI01/06     1200     Euro bölgesi TÜFE01/06     1200     Euro bölgesi işsizlik01/06     1645     ABD Markit imalat PMI01/06     1700     ABD ISM imalat endeksi03/06     1055     Almanya hizmetler PMI03/06     1100     Euro bölgesi hizmetler PMI03/06     1515     ABD ADP özel sektör istihdamı03/06     1530     ABD işsizlik maaş başvuruları03/06     1530     ABD işgücü maliyeti03/06     1530     ABD verimlilik03/06     1645     ABD Markit hizmetler PMI03/06     1700     ABD ISM hizmetler endeksi04/06     0915     Hindistan politika faizi04/06     1200     Euro bölgesi perakende satışlar04/06     1530     ABD tarım dışı istihdam04/06     1530     ABD işsizlik04/06     1530     ABD ortalama saatlik ücretler04/06     1530     ABD fabrika siparişleri07/06     0900     Almanya sanayi siparişleri08/06     0900     Almanya sanayi üretimi08/06     1200     Almanya ZEW eğilim endeksi08/06     1200     Euro bölgesi GSYH revize08/06     1530     ABD dış ticaret dengesi10/06     1445     ECB politika faizi10/06     1445     ECB mevduat faizi10/06     1530     ABD TÜFE10/06     1530     ABD çekirdek TÜFE10/06     1530     ABD işsizlik maaş başvuruları11/06     0900     İngiltere sanayi üretimi11/06     1330     Rusya politika faizi11/06     1700     ABD Mich. tüketici güven endeksi14/06     1200     Euro bölgesi sanayi üretimi15/06     0900     Almanya TÜFE15/06     1530     ABD TÜFE15/06     1530     ABD çekirdek TÜFE15/06     1530     ABD NY Fed imalat endeksi15/06     1530     ABD perakende satışlar15/06     1530     ABD çekirdek perakende satışlar15/06     1615     ABD sanayi üretimi15/06     1615     ABD kapasite kullanımı16/06     0900     İngiltere TÜFE16/06     1530     ABD yeni konut inşaatları16/06     1530     ABD inşaat ruhsatları16/06     2100     Fed politika faizi17/06     1200     Euro bölgesi TÜFE17/06     1530     ABD işsizlik maaş başvuruları17/06     1530     ABD Philadelphia Fed endeksi18/06     0900     İngiltere perakende satışlar22/06     1700     ABD ikinci el konut satışları23/06     1030     Almanya imalat PMI23/06     1030     Almanya hizmetler PMI23/06     1100     Euro bölgesi imalat PMI23/06     1100     Euro bölgesi hizmetler PMI23/06     1645     ABD Markit imalat PMI23/06     1645     ABD Markit hizmetler PMI23/06     1700     ABD yeni konut satışları24/06     1100     Almanya Ifo endeksi24/06     1400     BoE politika faizi24/06     1530     ABD dayanıklı mal siparişleri24/06     1530     ABD GSYH24/06     1530     ABD çekirdek GSYH24/06     1530     ABD işsizlik maaş başvuruları25/06     1530     ABD kişisel gelirler25/06     1530     ABD kişisel harcamalar25/06     1530     ABD çekirdek PCE25/06     1700     ABD Mich. tüketici güven endeksi29/06     1500     Almanya TÜFE29/06     1700     ABD tüketici güven endeksi30/06     0900     İngiltere GSYH30/06     1055     Almnya işsizlik30/06     1200     Euro bölgesi TÜFE30/06     1515     ABD ADP özel sektör istihdamı30/06     1645     Chicago PMI

30/06     1700     ABD bekleyen konut satışları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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