Türkiye Sanayi Sektörü 12 Şubat'ta Wın Eurasıa'da Ele Alınacak

Türkiye sanayi sektörünün hedefleri doğrultusunda yapılan yenilikler ve sanayi sektörünün 2019 hedefleri, 12 Şubat'ta Avrasya bölgesinin en büyük imalat sanayi fuarı olarak görülen WIN EURASIA'da açıklanacak.

Moderatörlüğünü Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin yapacağı, bu yıl ilk kez "Endüstride Dijitalleşme" temasıyla özel oturum şeklinde yapılacak olan basın toplantısında ayrıca, WIN Eurasia Fuarı ve Türkiye sanayiinin gelecek vizyonu tartışılacak.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın ev sahipliğinde, Şişli Marriott Hotel'de düzenlenecek olan basın toplantısına, ENOSAD Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı, ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu, ISDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, MİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve AKDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar da konuşmacı olarak katılacak. - İstanbul

Kaynak: DHA