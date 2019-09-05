Türkiye-Polonya maçına doğru

05.09.2019 22:54

A Milli Kadın Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Alper Hamurcu, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde karşılaşacakları Polonya'nın öne çıkan özelliğinin blokları olduğunu söyledi.

Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Türkiye, Polonya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonu'na açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Alper Hamurcu, "Hollanda'nın en büyük handikaplarından biri bu etaba kadar ciddi bir maç oynamamasıydı. Bunu büyük ölçüde avantaja çevirdik. Şimdiye kadar çok çok iyi servis atan bir takımla da karşılaşmamışlardı. Rotasyonları bunu kullanmamıza müsaade edecek şekildeydi. Blok ve defans organizasyonunu da taktiksel açıdan neredeyse kusursuza yakın oynadık. Yarı finaldeki rakibimiz Polonya'nın ise avantajlarından biri çok fazla zorlu maç oynamasıydı. Kendi evlerinde mücadele ettiler. Rakibimiz, Hollanda'ya göre daha dengeli ve en büyük artıları blokları. Onların da handikaplarını değerlendirmeye çalışacağız. Zorlu bir mücadele olacak ama bunları uygularsak kazanacağımız inancındayım." ifadelerini kullandı.

Milli takım oyuncularından Kübra Akman ise şunları kaydetti:

"Hollanda mücadelesi bizim için ve ülkemiz için çok önemli bir maçtı. Kazanmamızdaki en büyük etkenin salonun tamamını dolduran Ankara seyircisinin olduğunu düşünüyorum. Sahada rakibimize inanılmaz bir baskı kurduk. Bu yüzden bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ankara seyircisine teşekkür ediyorum. Kocaman bir aile olduğumuzu bir kere daha ispatladık. Bu seviyeden sonra bizim için kolay maç olmayacak. Hırvatistan ve Hollanda maçı da zorluydu. O iki maça nasıl çıktıysak Polonya maçı da öyle olacak. Kazandığımız takdirde finalde olacağımızın farkındayız. İnşallah finale yükselir ve şampiyon oluruz."

Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile 7 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA