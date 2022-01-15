Türkiye'nin yarım asrı aşan nükleer santral serüveni kitaplaştırıldı

Türkiye'nin 1955 yılından bugüne uzanan nükleer santral serüveni tüm ayrıntılarıyla ilk kez kitaplaştırıldı.

Türkiye'nin 1955 yılından bugüne uzanan nükleer santral serüveni tüm ayrıntılarıyla ilk kez kitaplaştırıldı.

EUAS International ICC Genel Müdürü Necati Yamaç tarafından kaleme alınan " Türkiye'nin Yarım Asırlık Nükleer Santral Serüveni - Güncel Konular ve Sıkça Sorulan Sorularla" adlı kitapta, ülkede uzun dönem boyunca sonuçsuz kalan nükleer santral kurma çabaları ve şu an inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) detaylı bir biçimde ele alındı.

Kitapta, Türkiye'de nükleer santral çalışmalarının gecikme nedenleri ile dünya genelinde yürütülen nükleer santral çalışmalarına ilişkin önemli bilgilere yer verildi.

Yamaç, kitabında nükleer santrallerin ülkeler için önemine ilişkin "Nükleer santralleri, sadece enerji arz güvenliğini sağlamak üzere elektrik üreten tesisler olarak görmemek gerekir. Bu tesisler aynı zamanda bir ülkenin yerli sanayisini, teknolojisini, insan kaynaklarını bir üst lige taşıyan, önemli istihdam alanı oluşturan itici güç olmaları yönüyle birlikte değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'ye yönelik güncel bilgilerin yer aldığı kitapta, santral sahasında 12 bin kişinin çalıştığı ve buradan üretilecek elektrikle Türkiye'nin yıllık 3,6 milyar dolarlık doğal gaz ithalatından kurtulacağı bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk reaktörün 2023'te işletmeye girmesi bekleniyor.