Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde, Rol Model Buluşması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Lise Programı kapsamında 10 ilden 50 pilot okulda "Rol Model Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Proje gönüllüsü olan tecrübeli kadın mühendislerin birer rol model olarak mühendislik mesleğini, çalışma koşullarını ve kendi deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaştıkları buluşmalar, 9 Nisan-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında tamamlandı.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Muğla ve Siirt olmak üzere 10 ilde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 50 lisede uygulanmakta olan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi Lise Programı ile öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mühendislik bölümlerini tercih etmelerine katkı sağlamayı amaçlayan program, öğrencilerin mühendislik mesleğini daha yakından tanımalarını ve mesleki ön yargılardan bağımsız olarak kariyer seçiminde bulunmalarını hedefliyor.

20-22 Mart 2018 tarihleri arasında pilot okulların okul yöneticisi ve rehberlik öğretmenlerine yönelik eğitimlerin tamamlandığı projenin bir sonraki adımında öğrenciler; inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği olmak üzere altı farklı mühendislik dalından 16 farklı kadın rol modelle buluştular. Ankara ve İstanbul'dan sekiz, Antalya, Elazığ ve Hatay'dan altı, Çanakkale'den beş, Siirt'ten dört, Kırklareli ve Muğla'dan üç, Artvin'den ise bir okul olmak üzere toplam 50 lisede 56 saat eğitim verilerek öğrencilerin mühendisliğe dair sorularına cevaplar verildi.

Rol modellerin iş hayatına dair tecrübelerini lise 10 ve 11'inci sınıf öğrencileriyle paylaştığı ve her okulda bir oturum olmak üzere 50 oturum olarak tasarlanan buluşmalar, yoğun ilgi sebebiyle bazı okullarda iki oturumda gerçekleştirildi. Öğrencilerin heyecanla dinlediği rol modeller, çocukluklarından itibaren hayallerindeki mesleği seçme yolculuklarını, bu süreçte kararlarına etki eden etmenleri ve yeteneklerini keşfetme yollarını anlattı.

Kendi tecrübelerinden örnekler veren rol modeller, mühendislik mesleği hakkında doğru bilinen yanlışları açıklayarak öğrencilerin meslek seçiminde yetenek ve ilgileri doğrultusunda karar vermesinin önemine değindi ve iş hayatında başarılı olmak için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) Hakkında

Projenin üniversite programı kapsamında halihazırda devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs desteğinin yanı sıra; mentorluk, Limak ve sektördeki diğer kuruluşlarda staj imkanı, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliği ile Online Sosyal Mühendislik Sertifika Programı'na katılım imkanı, online İngilizce dil eğitimi, mezun olduktan sonra ihtiyaçlar çerçevesinde Limak ve sektördeki diğer kuruluşlarda istihdam imkanı sağlanıyor. Üniversite programında üçüncü yılına ulaşan TMK, 2018 yılı itibarıyla, Türkiye'nin 24 farklı ilinde, 30 devlet üniversitesinde mühendislik eğitimi alan 106 kız öğrenciye destek oluyor.

TMK lise programı kapsamında okullarda, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, sınıf rehber öğretmenleri ile velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık artırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme çalışmalarına ek olarak vaka analizleri, Karar Senin Oyunu, sanal gerçeklik uygulamaları ve rol model buluşmaları sonrasında öğrencilerin kariyer hedefleri belirlemeleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mühendislik alanında yükseköğrenim görmeleri teşvik edilecektir.

Projenin üçüncü bileşeni ise, toplumsal cinsiyet eşitliği ana akımlaştırma çalışmalarını kapsıyor. Kapsayıcı iş modellerinin sektör liderlerinde uygulanmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda özel sektörün duyarlı hale gelmesi de hedefleniyor. (Fotoğraflı) - İstanbul