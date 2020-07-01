Türkiye'nin gönderdiği sağlık yardımı Bağdat'a ulaştı
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Türkiye'nin gönderdiği sağlık yardımı Bağdat'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Irak'a destek için gönderilen sağlık yardımı başkent Bağdat'a ulaştı.

01.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Irak'a destek için gönderilen sağlık yardımı başkent Bağdat'a ulaştı.

Ankara'dan yola çıkan Türk yardım uçağı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki tıbbi yardım malzemeleri, Irak Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Uçaktaki yardımların bir bölümü Vasıt (Kut) vilayetine, diğer bir kısmı da Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük ve Musul'a ulaştırılacak.

"Irak ile bağlarımızı daha da güçlendirecek"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen sağlık yardımlarının salgın nedeniyle zor günler geçiren Irak'ın Bağdat, Kut, Kerkük ve Musul kentlerine ulaştırılacağını söyledi.

Yıldız, "Bu gibi yardımlar, tarihi bağımız olan kardeş ve komşu Irak ile bağlarımızı daha da güçlendirecek. Irak'la birlikte daha müreffeh günlere ulaşacağız." dedi.

Türkmen lider Salihi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan sesimize kulak verdi"

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kürkük Milletvekili Erşat Salihi:

"(Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin gönderdiği yardımlara ilişkin) Sağ olsunlar Türkiye devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sesimize hemen kulak verdi ve kendilerine yakışır şekilde komşu Irak'ın yanında olduklarını bir kez daha gösterdi"

Vasıt Valisi Muhammed Cemil Meyyahi:

"Türkiye'den gelen sağlık yardımları, iki hükümeti ve halkı birbirine yakınlaştırır"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'a gönderilen sağlık yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ITC Başkanı Salihi, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk uçağının indiği Bağdat Muhammed Alaaddin Askeri Üssü'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Türkiye'den yardım talebinde bulunduklarını aktaran Salihi, "Sağ olsunlar Türkiye devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sesimize hemen kulak verdi ve kendilerine yakışır şekilde komşu Irak'ın yanında olduklarını bir kez daha gösterdi." dedi.

"Türkiye defalarca yardım elini uzattı"

Bu gibi yardımların milletler arası dayanışmaya da örnek oluşturduğunu belirten Türkmen lider, şunları kaydetti:

"Irak, zengin bir ülkedir ama bugün acı günlerden geçtiği için herkesin yardımına ihtiyacı var. Türkiye, bize defalarca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Kızılay ile Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yüzlerce hastamızın tedavisi gibi diğer tüm alanlarda yardım elini uzatmıştır ve bugünkü yardımların da son olmayacağını biliyoruz."

"Bu yardımlar, iki hükümeti ve halkı birbirine yakınlaştırır"

Irak'ın Vasıt (Kut) Vilayeti Valisi Muhammed Cemil Meyyahi de, ülkede Kovid-19 nedeniyle büyük bir insani kriz yaşandığına dikkati çekerek, Türkiye'den gelen yardımların "değerli" olduğunu söyledi.

Vali Meyyahi, "Türkiye'den gelen sağlık yardımları, iki hükümeti ve halkı birbirine yakınlaştırır. Bu, irtibat sağladığımız Türkiye'nin Bağdat Büyükeçiliğinin başarılı adımıydı. Bu yardımların hem halkımız hem de Kut halkı nezdinde önemli ve olumlu yansımaları olacak, sağlık sektörümüze de fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Türk yardım uçağının taşıdığı malzemelerin teslimi sırasında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yanı sıra Irak Sağlık Bakanlığı Vekili Hazım Cumeyli de hazır bulundu.

Bağdat ve Kut'a yönelik yardımlar merkezi hükümet yetkililerine teslim edildikten sonra Türk uçağı, Kerkük ve Musul'a gidecek yardımları ulaştırmak için Kerkük Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Irak'ta Kovid-19 salgını son günlerde endişe verici boyutlara ulaştı. Ülke genelinde şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 50 bine yaklaştı.

Türkiye'nin gönderdiği sağlık yardımı Bağdat'a ulaştı

Kaynak: AA

Manşet

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