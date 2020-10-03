Türkiye'nin en büyük dağ otelinin temeli atıldı

Türkiye'nin en büyük kayak oteli olacak olan Xperia Mountain Resort Otel'in temeli Erciyes'te atıldı.

Türkiye'nin en büyük kayak oteli olacak olan Xperia Mountain Resort Otel'in temeli Erciyes'te atıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; ". Bir o kadar da işçilik gitse sıcak suyu buraya getireceğiz ve 12 ay boyunca otellerin dolu dolu olduğu bir ortam başlayacak. Binlerce turist gelecek" dedi.

Xperia Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kayış, Erciyes'in türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek; "Türkiye'miz hem iklimi hem tarihi dokusu, bulunduğu coğrafya hem de kültürel zenginliği açısından dünyanın kuşkusuz en güzel ülkesidir. Bu ülke sadece yaz turizmi ile değil sahip olduğu emsalsiz dağlarıyla da aslında kış turizminin dünyadaki en yeni destinasyonu olmaya aday bir durum arz etmektedir. Şüphesiz bu sahada son yıllarda yıldızlaşan Erciyes, yerli ve yabancı operasyonlarıyla ülkemizin en önemli kış turizm merkezi haline gelmiştir. Ayrıca Kayseri'nin kültürel zenginliğini, Kapadokya'nın global marka değerini de hesaba kattığımız da burada tüm dünya insanlığı için cazibe merkezi olacak bir turizm bölgesi oluştuğunu görmek çok zor olmayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 'hedefimiz 2023 yılında 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak' sözünden yola çıkarak bu eşsiz ülkemize katkıda bulunmayı emir telaki ettik. Kayseri Erciyes de ülkemizin en büyük dağ ve kış oteli olacak bu yatırımı yapmaya karar verdik. Erciyes'i bir dünya markası yapma hayaliyle, kendi döneminde bu yatırımları gerçekleştiren Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye ve yatırımı tüm dünya insanlarına sınmak için canla başla çalışan Memduh Büyükkılıç Başkanımıza ve değerli çalışma arkadaşlarına bir turizmci olarak duyduğum minneti ifade etmek isterim. Kayseri'nin sanayisi ile fabrikaları ile Anadolu'nun endüstri haline geldiğine hepimiz şahitlik ettik. Kentimizin bacası sanayi diye tabir ettiğimiz turizm sektörünün aktifleşmesi ile çok kısa bir süre içerisinde dünya kış turizmi içinde oldukça önemli bir merkez haline geldiğine ve aynı zaman da yüksek irtifa spor kamp merkezi olarak da aranan bir marka olacağına inancımız tamdır. İnşallah yakın zamanda başlanacak sıcak su sondajı neticesinde termal tesislerimizle ilgili de güzel haberleri duyacağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise törende yaptığı konuşmada, Erciyes'in alay edilen bir konumdan marka haline geldiğinin altını çizerek; "Temel atmak geleceğe yönelik şükürler olsun Erciyes'imizle ilgili, Kayseri'miz ile ilgili bu güzel gelişmeleri görmek hepimizi sevindiriyor. Allah mahçup etmesin, tamamına erdirsin diye buradan paylaşmak istiyorum. Bu çalışmalar yapılırken, çok değerli bakanımıza minnet duyarak, teşekkür ederek ülkemiz ile ilgili Kayseri'miz ile ilgili ufuklu çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü adeta bir hayal olarak görülen, belki de zaman zaman alay edilen bir konumdan Allah şükürler olsun yatırımdan yatırıma koşan ve bir marka haline getirilen, Erciyes'imizdeki yapmış olduğu çalışmalar asla inkar edilemez. İnşallah burada ki çalışmalar her zaman olduğu gibi desteklerine teşekkür ederken, devamını da beklediğimizi buradan iletmek istiyorum. Tabi Erciyes yatırımcıdan yatırımcıya koşacak bir ortam oluşturdu. Şu anda gelirken gördüğünüz gibi bir başka yatırımcımız, onun yanında bir başka yatırımcımız. ve yeni sattığımız iki tane parsel ile de en kısa zaman da onların yapacağı yatırımlar var iken aynı zamanda önceki dönemde buradan arsa alıp, hele bir gelişsin, hele bir sıcak su çıksın, hele bir önümüzü görelim mantığı içerisinde ellerinde arsa tutan yatırımcılarımız. Yatırım yapmaya davet ediyoruz. Aksi taktirde biz yaptırım yapmak durumunda kalacağız. Çünkü biz kimse rant oluştursun diye değil buralarda yatırım yapılsın, şehrimiz kazansın, ülkemiz kazansın" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise konuşmasında Erciyes'te sıcak su çıkarıldığında 12 ayın dolu dolu geçeceğini söyledi. Erciyes Dağı'na önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Özhaseki; "Sadece bir spor değil, bir ekonomi, bir şehrin aynı zamanda sosyal yaşamını değiştirecek en önemli bir proje. Sonra da biz bunun altyapısına başladık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehirden buraya kadar yolu biz yaptık. Suyu, doğal gazı, elektriği getirdik ve daha sonra buradaki tesislere başladık. Modern dükkanlar inşa ettik. Teleferikler, telesiyejler ve çevresinde sosyal tesisler. Sadece projesine 5 yıl harcamıştık. Arkasından altyapı ile ilgili bu yapım işlemleri 10 senedir devam ediyor. Şimdi bunu taçlandıracak olanlar oteller. Bunlar kartopu gibi büyüyerek devam edecek. Erciyes'ten şehre doğru giderken sağlı sollu villalar yarın bir gün belediyeye, 'Çalışma ruhsatı verin' diye müracaat edecekler ve 'Oteller dolu, biz de burayı otel gibi işletelim' diyecekler. Niye? Her bir odası 100 dolar. Kayağı 5 ay gibi devam ettirebiliyoruz. Onun dışında ne olacak? Şimdi bisiklet turları yapılıyor. Spor kampları var işin içerisinde. En az 2 ayı onlar dolduracak. Sonrasında inşallah sıcak su çıkacak ve 12 ay dolu dolu geçecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla Erciyes'i konuştuk. 15 gün kadar sonra 2 bin 200 metre inecek sondaj makineleri geliyor. Büyük ihtimalle buluruz diyorlar. Bulunmazsa bir kez daha vurulacak" dedi. Sıcak su bulunamazsa 35 kilometre uzaklıkta bulunan sıcak suyu Erciyes'te taşıyacaklarını da aktaran Özhaseki; "Boruların maliyetini de hesaplattım ve buraya gelmesi 1 milyon dolar tutuyor. Bir o kadar da işçilik gitse sıcak suyu buraya getireceğiz ve 12 ay boyunca otellerin dolu dolu olduğu bir ortam başlayacak. Binlerce turist gelecek. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı derler ki, 'Geçen sene biz hesapladık, Kayseri ekonomisine Erciyes Dağı'nın faydası 100 milyon dolar oldu.' Emin olun, milyar dolara çıkacak. Afaki söylemiyorum, bir hesaba dayalı olarak söylüyorum. Allah'ın izniyle bundan herkes istifade edecek" şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, Erciyes'te sadece kayak yapılmayacağını turizmin birçok çeşidine imkan verecek şekilde yatırımların hayata geçeceğini belirterek "Kayseri olarak, sanayide geçmişte büyük başarı hikayelerimiz var. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası kurulmuş. Bugün şehrimiz de birçok sanayi alanında öncü şirketlerimiz var. Ülkemizin ihracatına çok önemli katkılar veriyorlar. Bunun yanında turizmi de geliştirmek için birçok yatırımlar yapılmış. Özellikle Erciyes de yapılan yatırım, bugün dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesini ortaya çıkartmış. Burada sadece kayak yapılmayacak, turizmin bir çok çeşidine imkan verecek şekilde yatırımlardan hayata geçecek inşallah. Bizim tabi Kayseri olarak birçok turizm zenginliklerimiz var. kültürel zenginliklerimiz var. Bu sene Kayserimiz de Yeşilhisar ilçemizde, soğanlı bölgesinde balon turizmi başlatmıştık. Ama maalesef pandemi nedeniyle belirli bir aşamaya gelemedik. Şimdi bir duraklama dönemindeyiz. İnşallah pandemi döneminden sonra da turizmin bu alanlarında da önemli mesafeler alacağız. Bu sene pandemiyi yaşamamıza rağmen Uluslararası Bisiklet Federasyonunun yarış takviminde olan 35 yarış Erciyes'te yapıldı. Bu da şunu gösteriyor. Erciyes'imiz bisiklet sporu anlamında çok önemli pistlere sahip. Biz tabi ki sadece bisiklet sporu ile yetinmeyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından otelin temeli protokol üyeleri tarafından atıldı. Törene; il protokolünün yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı