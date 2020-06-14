Türkiye Nijerya'daki terör saldırısını kınadı Dışişleri Bakanlığı, dün Nijerya'da çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, dün Nijerya'da çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Borno eyaletinde dün akşam gerçekleşen, çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçen hafta yine aynı bölgede meydana gelen saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bu menfur terör saldırılarını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, Boko Haram üyelerinin, Borno eyaletine bağlı Gubio köyünde saldırı düzenlediğini belirtmiş, olayda 30 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA