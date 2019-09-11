Türkiye maçının ardından - Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç ve Dorukhan Toköz

A Milli Futbolcular Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç ve Dorukhan Toköz'ün konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı.

11.09.2019 01:45

A Milli Futbolcular Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç ve Dorukhan Toköz'ün konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbolcular Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç ve Dorukhan Toköz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye maçının ardından - Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç ve Dorukhan Toköz
Kaynak: AA
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