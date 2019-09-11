Türkiye maçının ardından - Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç ve Dorukhan Toköz

11.09.2019 01:45

A Milli Futbolcular Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç ve Dorukhan Toköz'ün konuşması KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbolcular Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç ve Dorukhan Toköz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA