Türkiye-Macaristan maçından notlar A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan karşısında kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.

Savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturan Güneş, orta sahada Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç ve Ahmed Kutucu'ya, ileri uçta da Burak Yılmaz'a şans tanıdı.

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı buldu. Süper Lig'de geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ilk kez ay-yıldızlı formayla Sivas'ta sahaya çıktı.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi izledi

Türkiye ve Macaristan arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, Yeni 4 Eylül Stadı'nın boş kalan maraton tribünü Türk bayraklarıyla donatıldı.

A Milli Futbol Takımı ilk kez Sivas'ta

Ay-yıldızlı ekip, ilk defa Sivas'ta müsabakaya çıktı.

TFF'nin yayımladığı Türkiye-Macaristan maç kitabına göre, A Milli Futbol Takımı'na, daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Trabzon, Samsun, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mersin, Konya, Eskişehir, Rize ve Alanya ev sahipliği yapmıştı.

Karşılaşmanın oynandığı Yeni 4 Eylül Stadı, Ağustos 2016'da hizmete girdi. Sivasspor'un iç saha maçlarını oynadığı 27 bin 532 kişi kapasiteli stat, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı.

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 63. maçında

Deneyimli teknik adam, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 63. maçına çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 62 maçta 32 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu, 15 maçta da berabere kaldı. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 94 gol attı, kalesinde ise 54 gol gördü.

Macaristan cephesi

Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi de takımını sahaya Gulacsi, Fiola, Orban, Lang, Attila Szalai, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai ve Adam Szalai 11'iyle sürdü.

Kaynak: AA