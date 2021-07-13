Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasında Türkiye'den gönderilecek öğrencilerin tam burslu okutulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasında Türkiye'den gönderilecek öğrencilerin tam burslu okutulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Türkiye'den 5 yılda gönderilecek 150 öğrenci tam burslu statüde okutulacak.

Çalışmaları 7 aydır süren protokolün imzaları, vakfın İstanbul'daki genel merkezinde Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Katar Üniversitesi Rektörü Dr. Hassan Al-Derham'ın katılımıyla imzalandı.

Her yıl 30 öğrencinin tam burslu statüde Katar Üniversitesi'nde Arapça ve İngilizce lisans eğitimi almasına yönelik protokol kapsamında, bu ülkeye gönderilecek öğrenciler Türkiye Maarif Vakfı tarafından belirlenecek. Öğrencilere, Arapça dil eğitiminden sonra farklı branşlarda lisans eğitimi alabilme imkanı sunulacak.

"İlk 30 öğrenciyi gelecek dönem göndermeyi hedefliyoruz"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarının tamamlandığını ve öğrencilerin sonuçlarını beklediğini belirtti.

Akgün, öğrencilerin tercih yapacakları döneme kadar başvuru için gerekli duyuru ve işlemleri tamamlamayı, 2021-2022 akademik yılı itibarıyla Türkiye'den yılda 30 öğrenciyi tam burslu statüde Katar Üniversitesi'nde lisans eğitimi almak üzere göndermeyi hedeflediklerini anlattı.

Katar Üniversitesi Rektörü Dr. Hassan Al-Derham ise, Türkiye'den gelen öğrencilerin Katar'da bir yılı Arapça dil hazırlığı olmak üzere toplam 5 yıllık lisans eğitimi göreceğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Anlaşma neticesinde 5 sene sonra yaklaşık 150 öğrenci Katar'da eğitim alıyor olacak. Bu öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde Katar ve Türkiye için olumlu manada ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Katar Üniversitesi olarak Türkiye'den tam burslu statüde gelen öğrencilere eğitim bursunun yanı sıra ücretsiz konaklama, sosyal aktivite ve İngilizce dil öğrenimi dahil çeşitli kolaylıklar sağlayacağız."

Törende, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli, Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kaya ve diğer çalışanlar da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler Ekonomi
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