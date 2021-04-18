Türkiye, Kovid-19 salgını sürecindeki uluslararası organizasyonlarla spor turizminde dünyaya örnek oldu

Turizm kenti Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarıyla dünyaya güven verdi.

Turizm kenti Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarıyla dünyaya güven verdi.

Doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında gerçekleştirilen spor organizasyonlarıyla da ön plana çıktı.

Kovid-19 sürecinde kentte Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) düzeyinde ünlü sporcuların da katılımıyla 3 turnuva başarıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda yabancı sporcunun yer aldığı Okçuluk 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak, 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, 21. Golf Mad Pro-Am Turnuvası ve Antalya Judo Grand Slam'in yanı sıra, bisiklet, futbol gibi branşlarda da uluslararası organizasyonlar düzenlendi.

Organizasyonlara katılan sporculara PCR testleri uygulandı. Sonuçları pozitif çıkanlar, etkinliğe kabul edilmedi. Uzun süren turnuvalarda bu testler belirli aralıklarla tekrarlandı.

Sporcular, otel restoranlarından odalarına kadar alınan önlemlerle izole bir şekilde konaklama imkanına sahip oldu. Hijyene sıkı şekilde dikkat edilen turnuva alanlarındaki önlemlerle sosyal mesafeleri görevlilerle bile sürekli korunan sporcular, güvenli şekilde organizasyonları tamamladı.

Salgına yönelik önlemler, sporcuların ve antrenörlerinin takdirini kazandı. Sorunsuz tamamlanan turnuvalar, turizm için özellikle "ölü sezon" olarak değerlendirilen dönemde kent ekonomisine katkı sağladı.

Yaşacan: "Bu süreçte turizme nefes aldırdı"

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın kentte çok iyi uygulandığını söyledi.

Bu sertifika sayesinde otellerde önemli vakalara rastlanmadığına işaret eden Yaşacan, gelen sporcuların da önlemlerden memnun kaldığını ve etkilendiğini belirtti.

İspanya ve Yunanistan'ın Türkiye'deki otelleri örnek aldığını vurgulayan Yaşacan, şöyle konuştu:

"Güvenli turizmde örnek uygulamalarla başarılı olduk. Spor turizmi de bundan olumlu etkilendi. Çok sayıda yabancı futbol takımı kamp yaptı. Tenis, golf, kano, atletizm, tekvando, basketbol, hentbol, hatta çim hokeyi, ragbi sporcuları bile Antalya'da kamp yapıp, ülkelerine mutlu döndü. Kovid-19 sürecinde olmamıza rağmen başarılı bir sezon geçirdik. Bu süreçte turizm nefes aldırdı. Spor turizmi Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor. Buraya gelen ünlü sporcular, sosyal medya hesaplarında Türkiye'deki otellerin güvenli olduğundan bahsetti. Bize çok güzel dönüşler oldu. Dünyaya örnek teşkil ettik. Bu süreçte önemli bir tanıtım yapıldı. Önlemleri birebir yaşayan sporcuların bunu dünyaya anlatması çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin