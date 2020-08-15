Türkiye İş Bankası Nusaybin Şubesi karantinaya alındı Türkiye İş Bankası'nın Mardin'in Nusaybin Şubesinde bir personelin yeni tip korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine şube 14 gün kapatılarak karantinaya alındı.

Türkiye İş Bankası'nın Mardin'in Nusaybin Şubesinde bir personelin yeni tip korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine şube 14 gün kapatılarak karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye İş Bankası Nusaybin Şubesinde çalışan bir görevlinin yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından şubenin 14 gün kapatılarak karantinaya alınması önerildi. Şube yetkilileri, sağlık kurulunun önerisini dikkate alarak şubeyi karantinaya aldı. Daha sonra Nusaybin Devlet Hastanesine yönlendirilen tüm personelin Covid-19 testleri yapıldı. Yapılan test sonuçlarına göre, pozitif çıkan ilk personelin dışındaki diğer tüm personellerin testleri negatif çıktı. Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir amacıyla şubenin 14 gün kapalı kalmasını istedi.

Öte yandan 14 gün karantinaya alınan Nusaybin Şubesinin bazı işlerinin Kızıltepe Şubesinde görüleceği belirtildi. Türkiye İş Bankası Nusaybin Şubesine asılan duyuruda, "Değerli müşterilerimiz, korona virüs salgının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu günlerde önceliğimiz sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığının korunmasıdır. Bu anlayışla, kalabalık ortamların oluşturduğu, riskleri önleyebilmek üzere bazı şubelerimizin geçici bir süre için şube hizmet binalarındaki faaliyetlerini durduruyoruz. Bu süre içerisinde hizmet binası kapalı olacak şubemize 0482 415 12 25 telefon numarasından ulaşabilir, ayrıca hizmet binaları açık olan tüm şubelerimizden de hizmet alabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA