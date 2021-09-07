Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, yağlı güreş organizasyonlarını değerlendirdi Açıklaması
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, yağlı güreş organizasyonlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, yağlı güreş organizasyonlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ara verilen yağlı güreşler vesilesiyle bu sene er meydanında buluşabilen pehlivanların ve güreşseverlerin hasret giderdiğini söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ara verilen yağlı güreşler vesilesiyle bu sene er meydanında buluşabilen pehlivanların ve güreşseverlerin hasret giderdiğini söyledi.

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri için Antalya'ya gelen Aydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Elmalı'nın Türk yağlı güreşlerinin en eski er meydanı olduğunu belirten Aydın, "Elmalı'nın tarihi, Kırkpınar'dan da eski. Kırkpınar'da güreşen başpehlivanlar burada da güreşti, kol bağladı. Hepsi çok güzel güreşler yaptı. Seyircilerimiz de çok memnun kaldı." diye konuştu.

Yağlı güreş sezonunun sonuna doğru en büyük güreşlerin Elmalı'da düzenlendiğini aktaran Aydın, "Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, Kırkpınar Güreşleri'nden sonra en önemli güreşlerdir. Çünkü tarihi Kırkpınar'dan da eskidir. Bu er meydanında kol bağlayan bin 200 Türk evladını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız, gerçekten sporun ve sporcunun dostu"

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen yağlı güreşlerin, bu sene aksamadan sürdüğüne dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, gerçekten sporun ve sporcunun dostu. Ata sporumuz olması vesilesiyle özellikle güreşi çok yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun özel gayretleriyle bu yıl pandeminin kısıtlı sürecinde üç yağlı güreşin iznini aldık. Kovid-19 süreci normale dönünce, güreşlerimiz normal seyrini devam ettirdi. Hiçbir güreş aksamadan bugünlere kadar gelindi."

"Er meydanlarını özlemişler"

Aydın, er meydanında pehlivanların ve güreş seyircisinin hasret giderdiğine işaret ederek, "Hem başpehlivanlarımız hem de seyircilerimiz er meydanını özlemiş. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Gençlik ve Spor Bakanımızın özel gayretleriyle hem pehlivanlarımız hem de güreş seyircimiz er meydanlarına kavuştu, birbiriyle buluştu." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Aydın, yağlı güreş sezonunun kasımda Çorum'daki Kargı Güreşleri'yle sona ereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, yağlı güreş organizasyonlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
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