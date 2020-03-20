Türkiye'den Suriye'nin kuzeyinde korona virüse karşı bilgilendirme çalışması İletişim Başkanlığı, Türkiye sınırları dışında da Kovid-19 salgınına karşı etkin önleme ve bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

İletişim Başkanlığı, Türkiye sınırları dışında da Kovid-19 salgınına karşı etkin önleme ve bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

İletişim Başkanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından korunmaya ilişkin hazırladığı Arapça broşürler, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde ve geçici barınma merkezlerinde dağıtılıyor. Türkiye sınırları dışında da Kovid-19 salgınına karşı etkin önleme ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Kovid-19 salgınından korunmak için dikkat edilmesi gereken hususları içeren Arapça broşürler, Sağlık Bakanlığı Suriye Görev Gücü ekipleri tarafından Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde dağıtılıyor. Ekipler, kapı kapı dolaşarak korona virüsten korunma yollarını anlatan 6 sayfalık Arapça broşürleri dağıtıyor ve bölge halkını salgın tehdidine karşı bilgilendiriyor. Söz konusu broşürler 3 bölgede 500 bin haneye ulaştırılacak. Arapça broşürler, Türkiye'de Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde ve geçici barınma merkezlerinde de dağıtılıyor. Broşürlerde, korona virüsün nasıl bulaştığı ve belirtilerinin neler olduğunun yanı sıra korona virüs riskine karşı korunmak için yapılması gereken 14 kural görselleriyle detaylı şekilde anlatılıyor.

Afrin'e bağlı Hamam köyünde yaşayan Muhammed Abdo, broşürleri incelediğini ve çok faydalı bulduğunu dile getirdi. Abdo, bilgilendirme çalışmalarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti. Bölge sakinlerinden Azime Uleyn ise, "Korona virüse karşı biz de evimizde oturarak tedbir almaya çalışıyoruz. Türkiye'ye, yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Korona virüse karşı bilgilendirici broşür dağıtımının yanı sıra aynı amaçla Arapça olarak www.tr-sehha.com adlı internet sitesi de açıldı. Korona virüsle ilgili aydınlatıcı bilgilerin yer aldığı sitede, Türkiye ve dünyada korona virüsün seyri de güncel olarak takip edilebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA