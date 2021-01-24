Türkiye'den Gürcistan ordusuna teknik ekipman desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'den Gürcistan ordusuna teknik ekipman desteği

24.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:22
Türkiye'den Gürcistan ordusuna teknik ekipman desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanları hibe etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanları hibe etti.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'te Savunma Bakanlığında düzenlenen teslim törenine Gürcistan Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Albay İoseb Nikoleişvili ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner'in katıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında imzalanan Askeri-Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Gürcü tarafa teslim edilen lazer telemetreleri ve mühendislik ekipman takımlarının teslim tutanağının Nikoleişvili ile Altıner tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Teknik ekipmanlarının, Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin muharebe ve mühendislik bölümlerine dağıtılacağı ve kendilerine verilen görevlerin etkili şekilde yerine getirilmesini kolaylaştıracağına dikkat çekilen açıklamada, "Gürcistan ile Türkiye, savunma konularındaki çeşitli alanlarda uzun yıllardır yakın ve başarılı iş birliği yürütmektedir." ifadesi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar 27 Kasım 2020'de de hibe etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den Gürcistan ordusuna teknik ekipman desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:31:27. #1.16#
title