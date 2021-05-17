Kayseri nüfusunun yüzde 15,9'u gençlerden oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri nüfusunun yüzde 15,9'u gençlerden oluştu

Kayseri nüfusunun yüzde 15,9'u gençlerden oluştu
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Ekonomi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Kayseri'nin toplam nüfusunun yüzde 15,9'unu genç nüfus oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Kayseri'nin toplam nüfusunun yüzde 15,9'unu genç nüfus oluşturdu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ADNKS sonuçlarına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4'ünü bulurken, genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini ise kadınlar oluşturdu.

Kayseri'de nüfusun yüzde 15,9'u, Sivas'ta yüzde16,8'i, Yozgat'ta ise yüzde 16'sı genç nüfustan meydana geldi.

Kayseri nüfusunun yüzde 15,9'u gençlerden oluştu
Kayseri nüfusunun yüzde 15,9'u gençlerden oluştu
Kayseri nüfusunun yüzde 15,9'u gençlerden oluştu
Kayseri nüfusunun yüzde 15,9'u gençlerden oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Yarın başlayacak kademeli normalleşme esnafı memnun etmedi: Fatura yine bize çıkarıldı
Yarın başlayacak kademeli normalleşme esnafı memnun etmedi: Fatura yine bize çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Süleyman Soylu Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Özge Özder Hande Erçel Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri nüfusunun yüzde 15,9'u gençlerden oluştu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 14:34:50. #1.16#

title