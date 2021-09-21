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Türkiye'de buz hokeyini geliştirmeyi hedefliyor

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Türkiye'de buz hokeyini geliştirmeyi hedefliyor

Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı Başantrenörü Dmitriy Dudik, Türkiye'de buz hokeyinin gelişmesi için çaba harcadığını söyledi.

Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı Başantrenörü Dmitriy Dudik, Türkiye'de buz hokeyinin gelişmesi için çaba harcadığını söyledi.

Dmitriy Dudik, AA muhabirine, daha önce turist olarak bulunduğunu Türkiye'de antrenörlük yapacağı için mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin çalışmak için çok iyi bir ülke olduğunu anlatan Dudik, "Daha önce Türkiye'ye 5-6 kez turist olarak geldim. Çalışmak ve yaşamak için çok güzel bir ülke." dedi.

Türkiye'nin buz hokeyi branşında yeni bir ülke olduğuna dikkati çeken Dudik, "Türkiye'yi buz hokeyinde ileri ülkeler seviyesine getirmek için buradayız. Federasyonumuzla uyumlu çalışmalar yapıp, buz hokeyi oyuncularımızın seviyesini yükseltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki tesislerin sporcu yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Dudik, bu tesislerin sporcuların gelişiminin temelini oluşturduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Buradaki tesislerin sayısından ve açılacak tesislerden de haber darım. Tesisler gelecekte iyi bir seviyeye ulaşmak için güzel bir temel oluşturuyor. Göreve yeni geldim. Oyuncuların bireysel olarak ne durumda olduklarını ve neler yapabileceklerini görmek istiyorum. Kimin ne yaptığını görmek, onları tanımak istiyorum. Diğer bir amacım da dünyanın en üst düzey oyuncularını nasıl çalışıyorlar onları gençlere göstermektir."

Ocak ayında yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası ile ilgili de görüşlerini dile getiren Dudik, "Şampiyonaya daha çok var. Önümüzde ekim sonu kasım başı gibi bir kamp daha olacak. Şimdiden hem oyuncularımı daha iyi tanımak istiyorum hem de rakiplerimizi inceleyeceğim." diye konuştu.

Dudik, Türkiye ile Belarus'u buz hokeyi anlamında karşılaştırmanın çok zor olacağını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye ile Belarus'u karşılaştırmak çok zor. Onlar hokeyi çok uzun süredir oynuyor ve halk arasında bu spora büyük ilgi duyuluyor. Türkiye ile onları kıyaslamak güç olur, arada büyük fark var ama bu ülkede tesisler, hokey oynamayı seven sporcular ve akıllı yöneticiler var. Bu işi ilerletmeyi isteyen insanlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bu konuda ilgi var. Bunun gelişmesi için biz adım adım her şeyi yapabilecek durumdayız."

Türkiye'de buz hokeyini geliştirmeyi hedefliyor

Türkiye'de buz hokeyini geliştirmeyi hedefliyor

Türkiye'de buz hokeyini geliştirmeyi hedefliyor

Türkiye'de buz hokeyini geliştirmeyi hedefliyor

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
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