Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Kovid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

 Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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