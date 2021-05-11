Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon yarın tek maçla tamamlanacak
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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon yarın tek maçla tamamlanacak

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon yarın tek maçla tamamlanacak
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak maçla tamamlanacak.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak maçla tamamlanacak.

İki takımın Manisa'daki Muradiye Spor Salonu'nda karşı karşıya geleceği 29. haftanın erteleme mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği ligde normal sezonun play-off tablosu, bu maçın ardından netleşecek.

Son karşılaşma öncesi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 17 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 46 puanla 8. basamakta yer alıyor.

Ligde 16 galibiyet, 13 mağlubiyetle 45 puan elde eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise 10. sırada bulunuyor.

Şampiyon takımın doğrudan ING Basketbol Süper Ligi'ne çıktığı Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2'den 9'a kadar sıralanan 8 ekip play-off'lara katılacak. Play-off'ların ardından ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takım belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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