'Simit' Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girdi

23.10.2019 13:02

Oxford İngilizce Sözlüğü'nün ekim ayı güncellemesinde, sözlüğe onlarca kelime eklendi.

Bunların arasında Türkiye'den de bir yiyecek yer alıyor. Sokak köşelerinde, evde, kafelerde ve daha birçok yerde bulabileceğiniz bir lezzet... Simit. Simidin sözlükteki karşılığı ise şöyle:

"Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü."

İlk baskısı 1928'de yapılan Oxford İngilizce Sözlüğü dünyanın en saygın sözlüklerinden biri konumunda.

Kaynak: Bültenler