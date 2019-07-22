Türkçe seçeneğiyle hangi ülkelerde ehliyet sınavına girilebiliyor?

Dünya ve Avrupa'da İsveç, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkeler ehliyet teori sınavına Türkçe girebilme hakkı tanırken, kimi ülkeler tercüman bulundurmayı, bazı ülkelerse İngilizce ve diğer dil seçeneklerini zorunlu kılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en son Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avusturya, ehliyet teori sınavında Türkçe seçeneğini kaldırarak yeni bir uygulama başlatmıştı. Bu durum birçok Türk vatandaşının tepkisini çekti. Euronews.com'da Görüntüle