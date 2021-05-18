TÜRKAN SAYLAN ÖLÜMÜNÜN 12. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI
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TÜRKAN SAYLAN ÖLÜMÜNÜN 12. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

TÜRKAN SAYLAN ÖLÜMÜNÜN 12. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI
Demirören Haber Ajansı / Yalın ONAT - Haberler | Güncel

PROF. Dr. Türkan Saylan ölümünün 12. yılında mezarı başında anıldı.

PROF. Dr. Türkan Saylan ölümünün 12. yılında mezarı başında anıldı.  

Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeleri, sevenleri ve öğrenciler katıldı. Anmaya gelen kişiler mezara çiçek bıraktı. Ardından ÇYDD üyeleri Türkan Saylan'ın mezarı başında konuşma yaptı.  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel "Türkan Hoca öğrettikleri ile yaptıklarıyla asla ölmedi, bu ülkede yaşıyor. Gençlerin kalbinde yaşıyor, öğretilerinde yaşıyor, biz büyüklerin yaptıkları işlerde yaşıyor" dedi. Ayşe Yüksel, "Eğitimli her kadının bu Cumhuriyet'e borcu var' diyerek yaptıklarını, öğrettiklerini biz de hayata geçirmeye gayret ediyoruz.Covid-19'u yaşadığımız bugünlerde Türkan Saylan'ın lepra mücadelesi aslında Covid-19 mücadelesi için çok iyi bir örnek. Covid-19 bulaşıcı bir hastalık, yaşam koşullarının kötü olmasıyla daha hızlı bulaşan bir hastalık, aynı zamanda sosyal bir hastalık" şeklinde konuştu.  

Görüntü dökümü

----------------------------Türkan Saylan'ın mezarından detaylar Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümü için toplananlardan detaylar Ayşe Yüksel ile röp.

Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yalın ONAT

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