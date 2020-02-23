Haberler » Ekonomi » Türk Telekom'a "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülü - Ekonomi

Türk Telekom'a "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülü

Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli eurobond işlemi ile "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülünün sahibi oldu.

23.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:13
Türk Telekom'a

, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli eurobond işlemi ile "Yılın Kurumsal İhracı" ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler