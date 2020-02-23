Türk Telekom'a "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülü
Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli eurobond işlemi ile "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülünün sahibi oldu.
23.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:13
Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli eurobond işlemi ile "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülünün sahibi oldu.
Kaynak: Dunya.com