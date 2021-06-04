Türk şiirinin usta kalemleri Kartal'da anıldı
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Türk şiirinin usta kalemleri Kartal'da anıldı

Türk şiirinin usta kalemleri Kartal'da anıldı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, Nazım Hikmet'in 58. ve Ahmed Arif'in 30. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Kartal Belediyesi, Nazım Hikmet'in 58. ve Ahmed Arif'in 30. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasat Sanat Atölyesi önünde salgın koşullarına uygun olarak anma etkinliğine Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, kartallı şair, yazar ve sanatseverler katıldı.

Türk Şiirine ve edebiyatına sayısız eser kazandıran Nazım Hikmet ve Ahmet Arif'i anma programına, Şair-Yazar Ali Rıza Gelirli ve Şair Hüseyin Aslan'ın şiir dinletileriyle başlandı. Ardından Şair-Yazar Dilruba Nuray Erenler ve Şair-Yazar Niyazi Yaşar usta şairleri anlattı.

Yaşar, "Bu iki büyük şair bütün sevdaları, kavgaları ve umutları şiirin de ötesine taşıyan büyük ustalardır. Bu iki büyük devi, iki büyük çınarı anmak bir umuttur, geleceğimizin parlak olduğunun bir işaretidir." diye konuştu.

Anma etkinliği Cenan Çamyurdu ve Taner Özsoy'un tiyatral sunumu ve bağlama dinletisiyle sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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