Türk Kızılay, heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere iftarlık ulaştırıyor
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Türk Kızılay, heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere iftarlık ulaştırıyor

Türk Kızılay, heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere iftarlık ulaştırıyor
07.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:43

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi, 1 Mayıs'ta heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda kalan tır şoförlerine iftar yemeği desteğini sürdürüyor.

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi, 1 Mayıs'ta heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda kalan tır şoförlerine iftar yemeği desteğini sürdürüyor.

Kızılay ekipleri, Hakkari-Yüksekova kara yolunun 25. kilometresindeki heyelan bölgesinde kalan yaklaşık 60 tır şoförü ve muavine iftarlık kumanya ulaştırdı.

Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt'un da eşlik ettiği ekipler, söz konusu bölgeye giderek yemek paketlerini şoförlere dağıttı.

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan boyunca genel merkezin desteği ile kent merkezindeki 2 bin kişilik yemeği ihtiyaç sahibi 400 aileye ulaştırdıklarını söyledi.

Kara yolunda heyelan nedeniyle kalan yaklaşık 40 tır olduğunu belirten Bozkurt, "Bu araçların şoförlerinin büyük kısmı oruçlu. Biz de bu niyetlerine hasıl olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek adına yollardayız. Onların ihtiyaçlarını gidermek için geldik. Yaklaşık 60 kişiye hem iftar yemeği desteği bir kısmına da sahur yemeği desteği veriyoruz."dedi.

Şoförlerden Cumali Erbaş da Konya'dan geldiğini ve yaklaşık bir haftadır yolda olduklarını dile getirerek, "Allah razı olsun. 2 gündür Kızılay geliyor, ihtiyaçlarımızı gideriyor. Bugün de geldiler. Hem iftar hem sahur yemeğini bize bırakıyorlar. Onlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Türk Kızılay, heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere iftarlık ulaştırıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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