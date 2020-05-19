Türk Kızılay'dan Suşehri'ndeki resmi kurumlara maske ve dezenfektan Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Türk Kızılay tarafından gönderilen 4 bin maske ve el dezenfektanları ilçedeki kurumlara dağıtıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Türk Kızılay tarafından gönderilen 4 bin maske ve el dezenfektanları ilçedeki kurumlara dağıtıldı.

Türk Kızılay Genel Merkezince ilçeye gönderilen malzemeleri, ilçe temsilcisi İsa Şahin, belediye, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttı.

Şahin, yaptığı açıklamada, yeni tip koronaviürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin 24 saat sahada halka hizmet verdiğini belirterek, "Genel merkezimizin kendi imalatı maske ve dezenfektanlar, ülke genelinde olduğu gibi ilçemize de gönderildi. Bizler de bu maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık. İnşallah ülkemiz bu zorlu süreçten kısa sürede kurtulacaktır. Genel merkezimizin talimatları doğrultusunda, ihtiyaç sahibi ailelerimizi de bu zor günlerde hiçbir zaman unutmadık. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA