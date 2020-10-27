Türk-İş'ten 'İstihdam paketi' açıklaması

Türk-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen istihdam paketi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır" dedi.

Türk-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen istihdam paketi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır" dedi.

Türk-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği Toplantı Salonunda düzenlenen basın açıklamasına Türk-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven ve Türk-İş Sendikası'na bağlı şube başkanları katıldı. İstihdam paketinin iş verene muafiyet ve af getireceğini söyleyen İdris Güven, "Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba kanun teklifi ile bizlerin yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirme konuları tekrar gündeme geldi. "İstihdam paketi" adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere istihdam kolaylığı sağlayıcı iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacaktır. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonu, işverenin teşvik fonuna dönüşmüştür. Meclisten geçen sözüm ona istihdam paketi, işverenlere teşvik, muafiyet, af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. Türk-İş yıllardan beri, esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir" dedi. Güven işsizlikle mücadelenin bu şekilde olmayacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Salgın koşulları fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır. Yapamayacaksınız yaptırmayacağız. Hükümetin uygulaması gereken, öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektir. Ülke ekonomisi ve işçiler, kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir. Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır. Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. İstihdamı artıracağız deyip, işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahküm edilemez. İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak, günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz. Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz. İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilemez. TBMM'deki söz konusu düzenleme "işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme" düzenlemesidir. Bugün rüzgar eken yarın fırtına biçecektir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir: Mücadele, mücadele, mücadele. Yaşasın Türk-İş, yaşasın ekmek, barış, özgürlük mücadelemiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı