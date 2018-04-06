Türk Hava Kurumu Yeşilova ve Tefenni Şubeleri Tasfiye Edildi

Türk Hava Kurumu'nun (THK) Burdur ve ilçelerinde yaptığı denetimler sona erdi. Denetimler sonunda Yeşilova ve Tefenni şubeleri Burdur ve Karamanlı'ya bağlandı.

THK Müfettişi Ayraç Duman, Karamanlı Şubesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur'daki denetimlerinin sona erdiğini belirterek "Yeşilova ve Tefenni şubelerini tasfiye etmek zorunda kaldık. Bu şubelerimizi daha etkili çalışan, sosyal faaliyetleri il ve ilçe genelinde etkili bir şekilde kullanan Karamanlı ve Burdur şubelerine bağladık. Karamanlı'da yeni bir ekip ve personel var." diye konuştu.

THK, üniversitesi ile Türkiye'de havacılık ve uzay bilimlerine katkı sağlanacağını vurgulayan Duman, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanmış protokollerimiz var. Bu eğitim faaliyetlerini daha aktif hale getirebilmemiz için bizim kursiyer bulmamız gerekiyor. Bölgede bulunan lise ve yüksek okullardaki öğrencilerin bu işlerle uğraşabilmeleri için talepte bulunmaları gerekiyor. Yeterli kursiyer sayısına ulaştığımız zaman kurs açma yetkimiz ve gücümüz var. Özellikle halk eğitim merkezleri ve okulların iş-teknik sınıflarında kurslar açabiliriz. Bu iş modeli uçakla başlayıp, pilotluğa kadar uzanan uzun ve zevkli bir süreçtir. Deri ve fitre toplayan bir kurum olmanın dışında ilçede bulunan gençleri havacılığı sevdirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Açıklamanın ardından müfettiş Duman, Karamanlı Şube Başkanı Mustafa Mumcu, Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Çiftçi Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu'nu ziyaret etti.