Turizmciler: konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda

12.10.2019 11:08

ANTALYALI turizmciler, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen ' Barış Pınarı Harekatı 'nın turizme olumsuz etkisinin olmadığını belirterek, konu ülkenin bekasıysa turizmin nasıl etkileneceğinin tali bir konu olduğunu söyledi.

Bu sene 16 milyon turist ağırlaması hedeflenen Antalya'da ekim ayı itibarıyla gelen turist sayısı 13 milyonu geçti. TSK ve SMO tarafından 3 gün önce Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yurt dışında başlatılan olumsuz propagandaya rağmen Antalya'da turistler tatillerini gönül rahatlığı içinde geçiriyor. Ekim ayı olmasına rağmen otellerdeki doluluk oranı düşmeyen Antalya'da gündüz, deniz ve havuzlarda eğlenen turistler için geceleri de animasyon ekipleri tarafından çeşitli şovlar organize ediliyor.

Kaynak: DHA