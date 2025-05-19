Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Türk Bayraklarıyla Havalandı

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Türk Bayraklarıyla Havalandı
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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Türk Bayraklarıyla Havalandı
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı. Balonlar, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Kapadokya semalarında, balonlar ile yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı ve Atatürk posterleri dalgalandırıldı. Yüzlerce turist, sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çekildi.

Balon pilotu Bilge Ezel Hakan Kaya, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı. Tüm halkımıza kutlu olsun. Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalanıyor. Şu anda dünyada birçok yer Kapadokya'yı izliyor. Bizim çok özel olarak Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın tüm dünyada kutlanmasına vesile oluyoruz. Dolayısıyla tüm balon camiasının bayramını kutlu olsun. Bu uğurda başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
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