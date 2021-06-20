Turizm sektöründe Rus turist sevinci
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Turizm sektöründe Rus turist sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beklenen karar açıklandı, Rus turistler geliyor.

Beklenen karar açıklandı, Rus turistler geliyor.. Bayramı erken yaşayan turizmciler bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı..

Dünyayı sarsan korona virüs salgını nedeniyle Rusya ile uçuşlar 15 Nisan'dan beri sınırlıydı.. Türkiye'yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı olumlu rapor Rus turistlerinin de yolunu açmış oldu..

Temmuz ve Ağustos aylarında iyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen turizmciler 22 Haziran'ı bekliyor..

Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı.
Erdoğan: "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı.
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
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