Turizm sektöründe Rus turist sevinci

Beklenen karar açıklandı, Rus turistler geliyor.

Beklenen karar açıklandı, Rus turistler geliyor.. Bayramı erken yaşayan turizmciler bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı..

Dünyayı sarsan korona virüs salgını nedeniyle Rusya ile uçuşlar 15 Nisan'dan beri sınırlıydı.. Türkiye'yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı olumlu rapor Rus turistlerinin de yolunu açmış oldu..

Temmuz ve Ağustos aylarında iyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen turizmciler 22 Haziran'ı bekliyor..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı